На iPhone X запустили Windows 10

Возможно ли установить полноценную версию Windows 10 на iPhone X, выпуска 2017 года? Если вы в этом сомневаетесь, то блогер с канала Hacking Jules докажет вам это. В его эксперименте версия Windows 10 v1607 была установлена за 2 часа. Запуск происходит около 20 минут. Правда стоит сказать, что работает все это на эмуляторе, который загружен на iPhone X.

Автор эксперимента говорит, что несмотря на то, что загружается Windows 10 очень долго, зато работает быстро и без нареканий. Кстати, активны все предустановленные программы, включая «Проводник» и «Microsoft Word». Единственное, что не радует, это то, что Windows 10 установлена лишь на эмулятор. Но и это неплохой показатель функциональности iPhone X.