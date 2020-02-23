На iPhone X запустили Windows 10
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Новости

На iPhone X запустили Windows 10

Возможно ли установить полноценную версию Windows 10 на iPhone X, выпуска 2017 года? Если вы в этом сомневаетесь, то блогер с канала Hacking Jules докажет вам это. В его эксперименте версия Windows 10 v1607 была установлена за 2 часа. Запуск происходит около 20 минут. Правда стоит сказать, что работает все это на эмуляторе, который загружен на iPhone X.

  • Iphone X Windows 10
  • Iphone X W10
  • Iphone X W10 The Geek Ru

Автор эксперимента говорит, что несмотря на то, что загружается Windows 10 очень долго, зато работает быстро и без нареканий. Кстати, активны все предустановленные программы, включая «Проводник» и «Microsoft Word». Единственное, что не радует, это то, что Windows 10 установлена лишь на эмулятор. Но и это неплохой показатель функциональности iPhone X.

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