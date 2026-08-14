Apple признала iPhone X устаревшим, а также под раздачу попала одна модель MacBook Pro
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Apple признала iPhone X устаревшим, а также под раздачу попала одна модель MacBook Pro

Рассказываем, что это означает.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:15
Apple признала iPhone X устаревшим, а также под раздачу попала одна модель MacBook Pro

Сегодня Apple обновила свой список устаревших устройств добавив в него некогда популярный смартфон iPhone X, который был представлен в ноябре 2017 года и продавался до сентября 2018 года. Кроме этого, компания включила в этот перечень 15-дюймовый MacBook Pro (2018).

Напомним, Apple классифицирует устройство «винтажным» после того, как прекратила его продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Девайсы, которых нет в продаже более семи лет, считаются «устаревшими».

Для владельцев таких устройств это означает, что авторизованные сервисные центры Apple не будут принимать в ремонт девайсы со статусом «винтажный», но могут для них делать исключение в течении ещё двух лет если в наличие есть все необходимые детали для ремонта. «Яблочные» продукты, которые признаны «устаревшими» в ремонт не принимаются и официальное обслуживание полностью прекращается, но для ноутбуков компании есть исключение, аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.

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