Apple признала iPhone X устаревшим, а также под раздачу попала одна модель MacBook Pro

Сегодня Apple обновила свой список устаревших устройств добавив в него некогда популярный смартфон iPhone X, который был представлен в ноябре 2017 года и продавался до сентября 2018 года. Кроме этого, компания включила в этот перечень 15-дюймовый MacBook Pro (2018).

Напомним, Apple классифицирует устройство «винтажным» после того, как прекратила его продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Девайсы, которых нет в продаже более семи лет, считаются «устаревшими».

Для владельцев таких устройств это означает, что авторизованные сервисные центры Apple не будут принимать в ремонт девайсы со статусом «винтажный», но могут для них делать исключение в течении ещё двух лет если в наличие есть все необходимые детали для ремонта. «Яблочные» продукты, которые признаны «устаревшими» в ремонт не принимаются и официальное обслуживание полностью прекращается, но для ноутбуков компании есть исключение, аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.