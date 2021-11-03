Инженер показал, как легко заменить Lightning на USB-C в iPhone (видео)

В октябре инженер Кен Пилонелл рассказал, как самостоятельно заменил разъём USB-C в iPhone X вместо Lightning. И вот теперь он поделился инструкцией, как это сделать.

Судя по видео, нужно обладать навыками пайки микрочипов, однако в остальном проблем нет. Отмечается, что при подключении iPhone через USB-C нет никаких ограничений в плане функциональности, зарядки и передачи данных.

Автор опубликовал все наработки на GitHub, так что их легко можно повторить. При этом все действия придётся выполнять на свой страх и риск. Правда, учитывая, что iPhone X выпустили несколько лет назад, гарантию на него потерять уже не получится — она попросту закончилась. При этом неясно, можно ли сделать то же с другими моделями.

Свой переделанный iPhone X с USB-C Пилонелл выставил на eBay, где его готовы купить почти за 4000 долларов (около 287 тысяч рублей).