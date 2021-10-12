Появился первый iPhone в мире с разъёмом USB-C

Похоже, инженер Кен Пиллонел не захотел ждать, пока Apple представит iPhone с разъёмом USB-C. Он переделал существующий аппарат, добавив туда компактную плату и соответствующий порт.

Его модифицированный iPhone X можно заряжать через USB-C, также по этому каналу можно передавать данные. Как отмечается, Пиллонел потратил несколько месяцев, чтобы разработать компактную плату с USB-C, которую он смог поместить в корпус смартфона.

Напомним, что в Европе хотят обязать Apple перевести смартфоны на USB-C, которым должны будут оснащаться различные электронные устройства. При этом сама компания использует этот порт в iPad и MacBook. Также компания пытается активно противостоят этому.

В настоящее время в iPhone используется только порт Lighting, что довольно странно.