«М.Видео-Эльдорадо» запустит продажи на «Яндекс.Маркете»

Группа М.Видео-Эльдорадо и Яндекс Маркет договорились о сотрудничестве: партнёры будут вместе развивать продажи и доставку электроники и бытовой техники в стране.

Компании планируют работать по всем доступным на сегодня моделям продаж — это в том числе самовывоз из магазинов торговой сети и экспресс-доставка Яндекса. Благодаря этому сотрудничеству пользователи смогут заказать на Маркете товары из ассортимента торговой сети «Эльдорадо» и получить их любым удобным способом — например, в ближайшем пункте выдачи заказов (ПВЗ), магазине или с доставкой за 1–2 часа.

Сейчас покупателям на Маркете доступны некоторые товары торговой сети «Эльдорадо» с доставкой через логистическую систему Яндекс Маркета, в ближайшее время стороны планируют расширить возможные сервисы, например, добавится возможность доставки напрямую со складов М.Видео-Эльдорадо.

До конца года на маркетплейсе также появится весь ассортимент ритейлера: товары для дома и кухни, для здоровья и ухода за собой, телевизоры, встраиваемая и климатическая техника, смартфоны, ноутбуки, аксессуары и многое другое.

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