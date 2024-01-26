М.Видео выпустил первую капсульную коллекцию одежды

М.Видео в рамках ребрендинга М.Видео представил собственную коллекцию одежды. На выбор предоставлено три дизайнерских худи в фирменной цветовой гамме – красном, чёрном и сером цветах, надписью «i’М ок», в ретро-стиле «Техничный подход» и с новым лого М.Видео на рукавах.

Приобрести худи можно в магазинах М.Видео, так и онлайн.

В рамках недавннего ребрендинга М.Видео обновил логотип и модернизировала фирменный стиль. Основой переосмысленной визуальной архитектуры и единым стилеобразующим элементом стала буква «М».