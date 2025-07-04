В России начались продажи новых ноутбуков Acer Aspire Go, Aspire 5 и Aspire 15

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новых ноутбуков Acer линейки Aspire. Устройства получили современные процессоры AMD и Intel, быстрые SSD-накопители, 15,6-дюймовые экраны и предустановленную Windows 11.
В новую серию вошли шесть ноутбуков:
- Acer Aspire Go (AG15-71P-5053) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор Intel Core i5 13420H, встроенная графика Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
- Acer Aspire Go (AG15-41P-R4X3) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор AMD Ryzen 5 7535HS, встроенная графика Radeon 660M, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
- Acer Aspire 15 (A15-41M-R1HS) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор AMD Ryzen 5 8640HS, встроенная графика Radeon 760M, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
- Acer Aspire 5 (A515-57-7325) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор Intel Core i7 12650H, встроенная графика Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD-накопитель 512 ГБ.
- Acer Aspire Go (AG15-71P-73AT) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор Intel Core i7 13620H, встроенная графика Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 512 ГБ.
- Acer Aspire 15 (A15-41M-R10L) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор AMD Ryzen 7 8840HS, встроенная графика AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
Цены на новинки:
- Acer Aspire Go (AG15-71P-5053) — 60 999 рублей
- Acer Aspire Go (AG15-41P-R4X3) — 64 999 рублей
- Acer Aspire 15 (A15-41M-R1HS) — 65 999 рублей
- Acer Aspire 5 (A515-57-7325) — 68 999 рублей
- Acer Aspire Go (AG15-71P-73AT) — 70 999 рублей
- Acer Aspire 15 (A15-41M-R10L) — 74 999 рублей
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