Новости

В России начались продажи новых ноутбуков Acer Aspire Go, Aspire 5 и Aspire 15

Цены стартуют от 60 999 рублей.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новых ноутбуков Acer линейки Aspire. Устройства получили современные процессоры AMD и Intel, быстрые SSD-накопители, 15,6-дюймовые экраны и предустановленную Windows 11.

В новую серию вошли шесть ноутбуков:

  • Acer Aspire Go (AG15-71P-5053) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор Intel Core i5 13420H, встроенная графика Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
  • Acer Aspire Go (AG15-41P-R4X3) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор AMD Ryzen 5 7535HS, встроенная графика Radeon 660M, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
  • Acer Aspire 15 (A15-41M-R1HS) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор AMD Ryzen 5 8640HS, встроенная графика Radeon 760M, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.
  • Acer Aspire 5 (A515-57-7325) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор Intel Core i7 12650H, встроенная графика Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD-накопитель 512 ГБ.
  • Acer Aspire Go (AG15-71P-73AT) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор Intel Core i7 13620H, встроенная графика Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 512 ГБ.
  • Acer Aspire 15 (A15-41M-R10L) — 15,6-дюймовый экран IPS-экран с частотой 60 Гц, процессор AMD Ryzen 7 8840HS, встроенная графика AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель 1 ТБ.

Цены на новинки:

  • Acer Aspire Go (AG15-71P-5053) — 60 999 рублей
  • Acer Aspire Go (AG15-41P-R4X3) — 64 999 рублей
  • Acer Aspire 15 (A15-41M-R1HS) — 65 999 рублей
  • Acer Aspire 5 (A515-57-7325) — 68 999 рублей
  • Acer Aspire Go (AG15-71P-73AT) — 70 999 рублей
  • Acer Aspire 15 (A15-41M-R10L) — 74 999 рублей
👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Новые игровые ноутбуки Acer Nitro Lite с RTX 3050 появились в продаже в России
Acer выпустила в России новые игровые мониторы серии NITRO
В России вышел игровой монитор Acer Predator X27U с частотой 480 Гц и откликом 0,01 мс
Acer выпустила в России три тонких монитора серии SA2 Ultra Slim
Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами
Acer представила Predator Helios Neo 14 AI — компактный игровой ноутбук с OLED и RTX 5070
Проектор Acer X1228H с яркостью 4800 Лм поступил в продажу в России
Acer выпустила в России 45-дюймовый игровой монитор Predator X45 с изогнутым экраном
Acer представила в России портативный двухэкранный монитор PD163Q
Продажи проектора Acer X1128H с диагональю до 300 дюймов стартовали в России
Кнопки возвращаются! Обзор мобильных телефонов Acer Disco, Twist и Jive
В России начались продажи игрового монитора Acer NITRO XV275K
Acer представит новые игровые консоли Nitro Blaze 11 и Blaze 8 на следующей неделе
Ультратонкий ноутбук Acer Gateway Ultra Slim 14 появился в России
Acer выпустила видеокарту Predator BiFrost Intel Arc A770 OC в необычном дизайне
Acer приостановила работу в России
Predator Monitor X Series X38p
Игровой монитор Predator X38P доступен в России
Acer
Acer запустил подписку на ноутбуки в России
acer-nitro-7
Новый ультратонкий игровой ноутбук от Acer способен проработать до 7 часов
instagram
Лучшее для Instagram: 5 приложений для обработки фото и видео

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK