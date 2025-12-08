«М.Видео» запустила продажу мотоциклов | The GEEK
close
Новости

«М.Видео» запустила продажу мотоциклов

Первой в продажу поступила серия DAREX Moto TIMER.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:50

«М.Видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и запускает продажи мотоциклов на своём маркетплейсе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Первой представлена линейка внедорожных моделей DAREX Moto TIMER в версиях на 250 и 300 куб. см, доступных в нескольких цветах. В продажу поступили модели TIMER 250 и TIMER 300, рассчитанные на различный уровень подготовки и предназначенные для езды по пересечённой местности.

Мотоциклы можно заказать онлайн с доставкой. TIMER 250 предлагается по цене 165 000 рублей, а TIMER 300 — 175 900 рублей. Техника поставляется частично собранной и сопровождается годовой гарантией.

id·215977·20251208_1050
М.Видео-Эльдорадо начала продажи дисков Mafia: The Old Country для PlayStation 5
В России начались продажи новых ноутбуков Acer Aspire Go, Aspire 5 и Aspire 15
Названы самые популярные видеоигры в майские праздники в России
Harley-Davidson собрал адский мотоцикл в стиле DOOM
Российский ритейлер слил характеристики неанонсированного Xiaomi 15 Ultra
«М.Видео-Эльдорадо» начала выкупать смартфоны через «Авито»
СМИ: Сеть «М.Видео-Эльдорадо» планируют продать
В России откроют предзаказы на дисковод для PS5 Pro за 25 000 рублей
М.Видео-Эльдорадо запускает подписку М.Комбо
Новый vivo V40 появился в продаже в России
В России открыли предзаказ на Samsung Galaxy S24 FE и серию Galaxy Tab S10

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры