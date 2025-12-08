«М.Видео» запустила продажу мотоциклов

«М.Видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и запускает продажи мотоциклов на своём маркетплейсе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Первой представлена линейка внедорожных моделей DAREX Moto TIMER в версиях на 250 и 300 куб. см, доступных в нескольких цветах. В продажу поступили модели TIMER 250 и TIMER 300, рассчитанные на различный уровень подготовки и предназначенные для езды по пересечённой местности.

Мотоциклы можно заказать онлайн с доставкой. TIMER 250 предлагается по цене 165 000 рублей, а TIMER 300 — 175 900 рублей. Техника поставляется частично собранной и сопровождается годовой гарантией.