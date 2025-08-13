М.Видео-Эльдорадо начала продажи дисков Mafia: The Old Country для PlayStation 5

Группа М.Видео-Эльдорадо начала продажи одной из самых ожидаемых игр года — Mafia: The Old Country. Диски для PlayStation 5 обойдутся в 4 999 рублей.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» М.Видео-Эльдорадо Сергей Мезин рассказал, что Mafia остается одной из любимых у российских игроков. По его словам, за десять лет компания продала более 100 000 дисков этой франшизы.

Напомним, новая «Мафия» вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце прошлой неделе. Судя по отзывам, Mafia: The Old Country понравилась и критикам, и игрокам.