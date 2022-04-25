М.Видео и Эльдорадо возвращают рассрочку

В сетевые магазины М.Видео и Эльдорадо возвращается программа рассрочки для покупки для покупки техники в кредит без переплат, в том числе, на устройства Apple. Также в пресс-службе группы М.Видео-Эльдорадо отмечают снижение стоимости на нескольких тысяч товаров до уровня января-февраля.

Про рассрочку важно отметить, что сроки кредитования значительно сократились. Если ранее её можно было оформить на 18 и 24 месяца, то сейчас сроки снизились до 6 и 12 месяцев.

Предложения распространяются на технику и электронику во всех основных категориях, включая ноутбуки, компьютеры, смартфоны Apple, ТВ, крупную бытовую технику.

Оформить рассрочку можно, как и раньше в розничных магазинах или при оформлении покупки в интернет-магазине интернет-магазин.

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