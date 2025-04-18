МТС начала продавать автомобили

МТС запустила продажи автомобилей в своём флагманском салоне в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Первой моделью стал гибридный кроссовер AITO SERES M7. Партнёром проекта выступает дистрибьютор «МБ РУС».

В салоне можно познакомиться с автомобилем, получить консультацию, записаться на тест-драйв и оформить покупку. В МТС отмечают, что интерес к новому формату высок: трафик вырос на 25%, уже продан первый автомобиль. В случае успеха продажи могут расширить в другие регионы и перевести в онлайн.

AITO SERES M7 — гибрид с запасом хода до 1100 км и пиковой мощностью 439 л.с. Автомобиль оснащён системой Android, поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и имеет 38 систем помощи водителю.