В Китае выпустили свой Land Rover Defender за 1,6 млн рублей. Что предлагает BAIC Xingtan 5X
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В Китае выпустили свой Land Rover Defender за 1,6 млн рублей. Что предлагает BAIC Xingtan 5X

Новинка получила электрическую и гибридную версии, два больших экрана и систему помощи водителю Huawei.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:53
В Китае выпустили свой Land Rover Defender за 1,6 млн рублей. Что предлагает BAIC Xingtan 5X

Китайский автопроизводитель BAIC начал продажи кроссовера Xingtan 5X, который внешне напоминает Land Rover Defender. Автомобиль получил угловатый кузов, массивные бамперы, круглые фары и практически вертикальную заднюю дверь.

Габариты новинки составляют 4865 × 2000 × 1910 мм, колёсная база достигает 2875 мм. Покупателям предложены семь комплектаций: три электрические и четыре подключаемые гибридные.

В Китае выпустили свой Land Rover Defender за 1,6 млн рублей. Что предлагает BAIC Xingtan 5X

Электрическая версия оснащена мотором мощностью 227 кВт (около 309 л.с.) и батареей ёмкостью 81,9 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 625 км по циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка с 30 до 80% занимает 14,5 минуты.

Гибридные версии получили бензиновый двигатель 1,5 литра и аккумулятор на 50,4 кВт·ч. На электротяге они способны проехать до 310 км, предусмотрены модификации с передним и полным приводом.

В салоне старших комплектаций установлены два 15,6-дюймовых дисплея. За помощь водителю отвечает система Huawei Qiankun ADS 5 Pro с лидаром и 27 датчиками. Также предусмотрены камеры кругового обзора, климат-контроль и различные внедорожные режимы.

В Китае BAIC Xingtan 5X стоит от 126 900 юаней (около 1,6 млн рублей) с учётом стартовой скидки. Максимальная комплектация оценивается в 171 900 юаней. За 23 дня предзаказов компания получила более 30 тысяч заявок.

Официальные поставки модели в Россию пока не анонсированы.

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