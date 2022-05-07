Появился снимок раскладушки Motorola Razr 2022

Владелец бренда Motorola готовит новое поколение легендарной раскладушки Razr, которое станет третьим по счету. На этом фоне инсайдер Эван Бласс опубликовал фотографию грядущего устройства.

Если снимок подлинный, то новый дизайн никак не будет намекать на оригинальную линейку Razr. Вместо этого смартфон станет прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Flip.

Кроме того, инсайдер поделился характеристиками грядущей раскладушки. Смартфон получит экран с разрешением Full HD+, 8/12 ГБ оперативной памяти и чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Также появится двойная камера с основным модулем на 50 Мп.

Анонс Motorola Razr 2022 ожидается этим летом. Сроки поступления в продажу могут сдвинуться из-за задержек производства чипсета.

В ближайшее время Motorola представит свой флагманский смартфон Edge 30 Ultra с 200-мегапиксельной камерой.

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