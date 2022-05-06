Motorola выпустит смартфон с камерой 200 Мп уже в этом месяце

Motorola может представить свой флагманский Edge 30 Ultra с 200-мегапиксельной камерой уже 10 мая. Смартфон проходит под кодовым названием Frontier.

Информацию о новинке опубликовал инсайдер Абхишек Ядав в своем Twitter. Сообщается, что Motorola Edge 30 Ultra получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 1 Plus, оперативная память — 12 Гб. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч + поддержка 150-ваттной зарядки.

Основная камера, как уже написали выше, получит датчик на 200 Мп. Дополнительно будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный телеобъектив. У фронтальной камеры будет 60 Мп.

Ждем официальный анонс 10 мая.

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