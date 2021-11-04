Motorola готовит три недорогих кнопочных телефона

Компания Motorola скоро покажет сразу 3 новых кнопочных телефона. Это модели Moto A10, Moto A50 и Moto A70, которые работают в сетях GSM.

Первые две модели получат процессор MediaTek MT6261D и экран 1,8 дюйма. Также у них будет FM-тюнер и слот для карты памяти microSD на 32 ГБ. Обещана поддержка двух SIM-карт. У A10 камеры не будет, а вот Moto A50 получит тыльную камеру и фонарик. Батареи обещаны одинаковые — по 1750 мА·ч.

Moto A70 оснастят процессором процессор Unisoc, дисплеем с диагональю 2,4 дюйма, VGA-камерой, фонариком и FM-тюнером. Ёмкость батареи — 1750 мА·ч. При этом все модели получат гнездо для наушников на 3,5 мм.

Цена младшей версии — 20 долларов, двух других — до 25 долларов. Презентация состоится сначала в Индии, затем они могут появиться и в других странах.