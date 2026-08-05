Мобильный интернет в России работает без ограничений менее чем в 40% случаев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные мониторинга доступности сетей.

Самая сложная ситуация сложилась в Центральном федеральном округе. Там полноценный доступ к мобильному интернету сохраняется в среднем лишь в 30,5% случаев. В отдельных регионах показатель падает до 12%, а в остальное время пользователям доступны преимущественно сайты и приложения из «белого списка».

В Москве мобильный интернет работает без ограничений примерно в 49% случаев, в Санкт-Петербурге показатель составляет 43,9%.

Меньше всего ограничений зафиксировано в Еврейской автономной области, где полноценный доступ сохраняется в 75,7% случаев. Следом идет Республика Тыва с показателем 72,3%.

Ограничения мобильного интернета регулярно вводят в российских регионах. Во время таких периодов операторы оставляют доступ только к заранее утвержденному перечню сервисов, включая государственные сайты, банки, маркетплейсы и некоторые российские приложения.