Apple представит три новых iPad в первой половине 2027 года

Авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple. Сегодня информатор сообщил, что в первой половине 2027 года будут представлены новые модели iPad Pro, iPad Air и iPad начального уровня.

По словам Гурмана, грядущий iPad Pro получит систему охлаждения с испарительной камерой, которую внедрят для более эффективного рассеивания тепла. Это позволит SoC M6 сохранять высокую производительность в ресурсоёмких задачах при длительной нагрузке.

Новую модель iPad Air, как и анонсированный на прошлой неделе iPad Mini 8 оснастят OLED-дисплеем. За вычислительные возможности в устройстве будет отвечать чип Apple Silicon M5.

Что касается базовой модели iPad 12. По инсайдерской информации планшет получит SoC A19, чип N1 с Wi-Fi 7, а также энергоэффективный модем Apple C1X — в конфигурациях с поддержкой сотовой связи. Кроме этого, устройство предложит расширенные возможности локальной работы Apple Intelligence и Siri AI.