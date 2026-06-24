Из российского App Store удалили приложение Happ - Proxy Utility Plus
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Из российского App Store удалили приложение Happ — Proxy Utility Plus

При переходе на страницу сервиса магазин Apple сообщает, что приложение нельзя открыть в выбранном регионе.
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Редакция The GEEK вчера в 12:35
Из российского App Store удалили приложение Happ — Proxy Utility Plus

Приложение Happ — Proxy Utility Plus стало недоступно в российском App Store. При попытке открыть его страницу магазин Apple сообщает, что приложение недоступно в выбранном регионе.

Happ — Proxy Utility Plus относится к категории сетевых инструментов. Такие приложения используются для подключения к уже настроенной сетевой инфраструктуре, но сами по себе не предоставляют пользователям готовый сервис доступа.

Причины удаления приложения из российского App Store пока неизвестны. Apple обычно не раскрывает подробности по каждому отдельному случаю ограничения доступа к приложениям в региональных версиях магазина.

Ранее в российском App Store также становились недоступны другие приложения схожей категории, включая Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ — Proxy Utility.

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