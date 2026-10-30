Apple прокомментировала отсутствие 120-герцового дисплея в новом iPad Mini
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Apple прокомментировала отсутствие 120-герцового дисплея в новом iPad Mini

Очередной повод для мифов, что 60 Гц на «яблочных» девайсах быстрее 120 Гц на Android?
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Редакция The GEEK сегодня в 12:45
Apple прокомментировала отсутствие 120-герцового дисплея в новом iPad Mini

В начале недели Apple представила iPad mini с долгожданным OLED-дисплеем, но, к разочарованию фанатов экран не получил технологии ProMotion. Несмотря на довольно высокий ценник от $699 купертиновцы решили оснастить устройство панелью с частотой обновления всего 60 Гц, что довольно мало по современным меркам.

В интервью с ютубером Кристофером Лоули вице-президент Apple по дизайну аппаратного обеспечения Дэвид Пакула прокомментировал отсутствие поддержки 120 Гц в новом iPad mini:

Впечатления от дисплея зависят не только от одной характеристики. Одна из действительно крутых особенностей OLED, это очень быстрое время отклика пикселей. Оно более чем на порядок быстрее, чем у ЖК-дисплея. И это делает изображение очень плавным. Размытие в движении значительно уменьшается по сравнению с ЖК-дисплеями. В сочетании с другими упомянутыми мною характеристиками — контрастностью, яркостью и цветопередачей, это просто потрясающий дисплей. — Дэвид Пакула

Стоит отметить, дисплей с частотой 120 Гц обновляет картинку в два раза чаще (каждые 8.3 миллисекунды против 16.6 миллисекунды у 60 Гц). Это даёт меньшую задержку ввода (input lag) и более чёткое отображение объектов в быстром движении или играх.

Поддержка ProMotion позволила бы iPad mini автоматически регулировать частоту обновления дисплея от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента, что не только бы удушливо плавность, но и обеспечило более высокое время автономной работы в определённых сценариях. По всей видимости Apple пока оставила эту функцию эксклюзивной для iPad Pro среди планшетов.

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