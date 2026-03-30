Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов

Минцифры обсуждает новые меры против использования VPN в России. По данным собеседников на рынке, 28 марта Максут Шадаев провёл два совещания: одно с операторами связи, второе с представителями крупных цифровых платформ и интернет-ретейла. Сообщает Forbes.

На встрече с операторами обсуждалось введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. По словам участников рынка, такой механизм может заработать уже до 1 мая.

Параллельно цифровым платформам предложили ограничить использование своих сервисов для пользователей, которые заходят через средства обхода блокировок. Также, по словам источников, на совещании не исключалась возможность введения административной ответственности за использование таких инструментов.

Участники рынка связывают инициативу с более жёстким курсом на контроль трафика и борьбу с обходом ограничений. При этом эксперты отмечают, что определить использование VPN со стопроцентной точностью сложно. Обычно для этого применяют набор косвенных признаков: IP-адрес, геолокацию, отпечаток браузера, особенности маршрута и другие параметры.

Технически операторы действительно могут выявлять часть VPN-подключений по характерным признакам трафика и зарубежным узлам, однако они не видят содержимое передаваемых данных внутри защищённого канала.

Если предложения будут реализованы, пользователи могут столкнуться не только с дополнительными расходами, но и с ограничениями при доступе к отдельным платформам и сервисам.