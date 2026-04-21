Samsung показала домашнего робота с ИИ и управлением устройствами | The GEEK
Samsung показала домашнего робота с ИИ и управлением устройствами

Он может управлять устройствами и взаимодействовать с пользователем через экран и голос.
Редакция The GEEK сегодня в 22:37
Samsung показала концепт Project Luna — домашнего робота-ассистента для управления устройствами экосистемы. Прототип представили на неделе дизайна в Милане.

Устройство выполнено в формате компактного робота с колонкой и круглым дисплеем. На экране отображается анимация голосового помощника, а сам корпус может поворачиваться в сторону пользователя, реагируя на голос.

Project Luna задуман как центр управления умным домом. Он сможет выводить контент на разные экраны и «переносить» его между устройствами — например, с холодильника на смартфон или телевизор.

Во время воспроизведения музыки интерфейс меняется: на дисплее появляется анимация в виде вращающейся виниловой пластинки.

Пока Project Luna остаётся концептом дизайнерского подразделения Samsung. Сроки выхода и цена не раскрываются.

