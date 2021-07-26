Microsoft заблокирует установку Windows 11 на неподдерживаемые ПК

Компания Microsoft на релизе заблокирует возможность установки Windows 11 на те компьютеры и ноутбуки, которые не подходят по требованиям ОС. Эта возможность есть в бета-версии, но после релиза разработчики закроют эту возможность.

В компании заявили, что выступают категорически против лазеек и методов обхода ограничений.

Мы понимаем — это грустно, что некоторые пользователи не будут иметь права на Windows 11, но важно помнить, что причина по которой мы делаем это, – сделать устройства более продуктивными и обеспечить их безопасность, более чем когда-либо прежде, чтобы они могли оставаться защищенными и мощными. Microsoft

Проверка соответствия будет производиться с помощью телеметрии в «Центре обновлений». Так что система покажет сама, может ли ПК обновиться. Ошибки совместимости также будут отображаться в этом разделе.

В компании отметили, что нынешние методы обхода работать не будут. Так что пока неясно, придётся ли пользователям обновлять железо или ждать новых методов. Но в Microsoft отметили, что будут отслеживать и пресекать дальнейшие попытки обхода и сторонние патчи.