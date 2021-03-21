Microsoft прекратила распространять срочное обновление для Windows 10

Microsoft срочно отозвала недавнее внеплановое обновления для Windows 10. Апдейт под номером KB5001649 стал вторым патчем за прошлую неделю и должен был решить проблему с Windows 10 с «Синим экраном смерти», который появляется при попытке распечатать документы.

Первые два патча не смогли решить проблему с печатью и принесли ещё больше неожиданностей, что сказалось на негативной реакции пользователей по всему миру.

Пока Microsoft отозвала последнее обновление без объяснения причин, пользователям доступен первый патч под номером KB5001567, который хоть как-то решает проблему при работе с принтером и прочим печатным оборудованием.