Ушел на покой: Microsoft прекратили поддерживать браузер Internet Explorer

Сегодня компания Microsoft официально отказалась от своего фирменного браузера Internet Explorer, который был представлен в 1995 году. С тех пор детище корпорации становилось объектом многочисленных шуток.

В компании сообщили, что прекращают поддержку последней версии ПО — Internet Explorer 11. На его замену пришел более продвинутый браузер Microsoft Edge работающий на движке Chromium.

Все возможности Internet Explorer доступны в Microsoft Edge, который будет поддерживать совместимость до 2029 года. Также IE будет работать в версии Windows 10 LTSC.

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