Официально: анонсирован шутер Crysis 4

Похоже, что классика возвращается. Китайское подразделение Crytek внезапно анонсировало Crysis 4 и опубликовало в социальной сети BiliBili первое изображение.
Там говорилось следующее:
Подтверждена Crysis 4, которая откроет новое нанополе для битвы.
После этого изображение удалили, но теперь центральный офис подтвердил эти данные и показал свежий ролик. В нём нет подробностей, геймплея и даты релиза, но некоторые кадры указывают, что у человечества большие проблемы.
На данный момент не сообщается, когда выйдет игра, на каких платформах и о чём она будет. Остаётся ждать.
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