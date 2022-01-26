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Новости

Официально: анонсирован шутер Crysis 4

Похоже, что классика возвращается. Китайское подразделение Crytek внезапно анонсировало Crysis 4 и опубликовало в социальной сети BiliBili первое изображение.

Там говорилось следующее:

Подтверждена Crysis 4, которая откроет новое нанополе для битвы.

После этого изображение удалили, но теперь центральный офис подтвердил эти данные и показал свежий ролик. В нём нет подробностей, геймплея и даты релиза, но некоторые кадры указывают, что у человечества большие проблемы.

На данный момент не сообщается, когда выйдет игра, на каких платформах и о чём она будет. Остаётся ждать.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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