Официально: анонсирован шутер Crysis 4

Похоже, что классика возвращается. Китайское подразделение Crytek внезапно анонсировало Crysis 4 и опубликовало в социальной сети BiliBili первое изображение.

Там говорилось следующее:

Подтверждена Crysis 4, которая откроет новое нанополе для битвы.

It's time to join the journey and be the hero.



A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

После этого изображение удалили, но теперь центральный офис подтвердил эти данные и показал свежий ролик. В нём нет подробностей, геймплея и даты релиза, но некоторые кадры указывают, что у человечества большие проблемы.

На данный момент не сообщается, когда выйдет игра, на каких платформах и о чём она будет. Остаётся ждать.

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