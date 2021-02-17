Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Microsoft автоматически удаляет Flash с Windows 10

Компания Microsoft начала распространять обновление KB4577586, которое удаляет Adobe Flash Player из Windows 10. Ранее оно было опциональным, но теперь загружается автоматически, если запросить проверку обновлений.

Как ожидается, обновление появится у всех пользователей и будет установлено в обязательном порядке в ближайшие недели. Ранее компания лишь предлагала установить этот апдейт вручную из каталога обновлений.

Отметим, что Adobe ещё в 2017 году признала технологию Flash Player устаревшей и начала отказываться от неё. Начиная с 12 января 2021 года, компания-разработчик начала блокировать запуск контента в браузерах.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Windows Latest
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить