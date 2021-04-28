Экс-сотрудник Apple рассказал, почему на iOS не было Flash

Компания Apple никогда не поддерживала на своих устройствах технологию Flash, даже когда она была на пике популярности. Однако до сих пор была неизвестна причина этого. Теперь же бывший глава отдела разработки Apple Скотт Форсталл рассказал об этом.

По его словам, Apple хотела перенести Adobe Flash на iPhone, но результаты тестирования оказались удручающими. Производительность была низкой, что и заставило компанию отказаться от Flash в пользу HTML5.

Мы не планировали распространять Flash. Мы просто пытались заставить его работать. Мы помогали Adobe, и нам было это интересно. На тот момент мы были уверены, что если бы нам удалось заставить работать эту технологию как следует, было бы здорово. Но после запуска Flash на iOS мы наблюдали за отвратительной производительностью и крайне неудобной технологией. Мы никогда бы не смогли достичь достойного результата. Скотт Форсталл

Отметим, что технология Flash более не поддерживается нигде. Даже современные браузеры уже отказались от неё.