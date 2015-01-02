Flash всё. Adobe начала блокировать воспроизведение контента в этом формате

Похоже, что Adobe Flash Player окончательно уходит в историю. Поддержка его прекратилась 31 декабря 2020 года, а теперь компания начала блокировать и контент, созданный на «флеше». А страница для скачивания перенаправляет пользователей на объявление о «конце жизненного цикла».

Таким образом, технология окончательно уходит в прошлое. Отметим, что отказ от Flash в пользу HTML5 начался ещё в далёком 2015 году, когда Adobe попросила разработчиков начать переход на новые инструменты. А в 2017 году компания официально объявила о планах по закрытию технологии.

При этом есть несколько бесплатных альтернатив, которые создают фанаты. А портал Internet Archive активно сохраняет данные.