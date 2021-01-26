Отключенный Flash Player сломал железнодорожную сеть в Китае

С 12 января 2021 года Adobe Flash Player перестал работать на всех компьютерах. И, как оказалось, это привело к сбоям в работе железнодорожной сети китайского города Шэньян с населением более 8 млн человек.

Суть в том, что около 8 утра по местному времени 12 января начали поступать сообщения о нарушении работы системы управления транспортом, где использовали Flash Player. После его «самоуничтожения» перестали работать все системы, поскольку управление шло через веб-интерфейс, работающий на Flash. В результате поезда останавливались, а стрелки переключали чуть ли не вручную.

Кризис миновал 13 января, когда специалисты техподдержки нашли старую версию Flash Player без таймера. При этом о событии узнали за пределами Китая только сейчас.

Пока неясно, почему китайцы до сих пор не перевели свои веб-системы на HTML5. Возможно, всё дело в закрытости китайского сегмента сети.