Windows 10 (2004) уже доступна для многих пользователей

Как известно, пару недель назад вышло свежее крупное обновление Windows 10 под номером 2004. Однако на старте оно было доступно лишь через фирменную утилиту Media Creation Tool или же в виде образа системы. Но теперь в Центре обновлений для всех редакций стал доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии. Он актуален для Windows 10 версий 1909 и 1903.

Его нужно установить, после чего перезагрузить систему. Затем станет доступно обновление до 2004. Этот апдейт вышел 9 июня в составе традиционного Patch Tuesday — ежемесячного обновления с закрытием брешей и уязвимостей

Причиной столь долгого массового старта оказался целый ряд проблем. На релизе выяснилось, что у новой «десятки» проблемы с рядом аппаратных конфигураций. Чаще всего это были несовместимые драйверы Bluetooth и Wi-Fi, хотя хватало и иных проблем. Например, это отсутствие поддержки старых драйверов NVIDIA.

Но теперь если в Центре обновлений появляется заветный номер KB4560960, то значит, компьютер удовлетворяет базовым требованиям системы, то есть его можно обновить.

Важно отметить, что непосредственно пакет обновления до 2004 будет скачиваться только при ручной проверке обновлений — никакой автоматики. Это должно гарантировать меньшее число ошибок, которыми «десятка» славится уже не первый год.