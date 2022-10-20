М.Видео запустила экотакси для вывоза старой техники на утилизацию

Группа М.Видео-Эльдорадо в рамках развития циклической экономики запустила услугу экотакси для вывоза и передачи на утилизацию неисправной или ненужной техники.

Вывоз можно заказать для крупногабаритных бытовых товаров, независимо от того, где они были приобретены. Сервис с подачей специального транспорта доступен в день обращения, в стоимость включён демонтаж и работа грузчиков.

Заказать экотакси можно на сайте М.Видео с помощью чат-бота, указав слово «переработка», а также через контактный центр. После обращения с клиентом свяжется оператор для уточнения деталей заказа, даты и удобного временного интервала оказания услуги. Выезд возможен в день заказа услуги при оформлении до 12 часов дня или на следующий день. Стоимость фиксирована и составит 490 рублей за единицу утилизируемой техники. Пока услуга доступна для жителей Москвы и Московской области.

Вся полученная от клиентов техника будет отправлена на крупнейшее в России предприятие по утилизации всех видов электронных и металлосодержащих отходов «Промышленную компанию «Вторалюминпродукт» для последующей экологичной переработки во вторсырье. Компания-партнёр, с которой сотрудничает ритейлер, имеет все необходимые лицензии на обращение с электронными отходами и успешно справляется с этой задачей уже много лет.

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