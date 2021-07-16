М.Видео отправил на переработку 400 000 пластиковых карт программы лояльности

Бренд М.Видео, в рамках цифровизации программы лояльности собрал и отправил на переработку более 2 тонн или 400 000 пластиковых карт собственной программы лояльности «М.Club: максимум для своих». Бонусный счёт М.Видео привязан к номеру телефона, пластиковая карта клиентам не нужна.

Программа лояльности М.Видео «М.Club: максимум для своих» насчитывает более 40 млн участников, 11 миллионов совершили как минимум одну покупку за последний год. Бренд полностью отказался от пластика и идентифицирует покупателей по номеру телефона. Виртуальная бонусная карта интегрирована во все электронные кошельки, доступные в различных экосистемах (Apple Wallet, Google Pay, «Кошелёк» и т.д.).

При покупке в М.Видео клиенты могут авторизоваться как онлайн, так и в магазине – через своё мобильное приложение или приложение продавца. Авторизованные покупатели получают персональные скидки, могут воспользоваться специально подобранными рекомендациями по аксессуарам, сервисам и другим услугам.

Оформление виртуальной карты и регистрация в «М.Club: максимум для своих» возможна в розничных магазинах (без заполнения бумажных анкет), на сайте на mvideo.ru и в мобильном приложении сети.