«М.Видео» и «Эльдорадо» изменят программу лояльности. Есть свои плюсы и минусы

Торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо» обновили условия своей программы лояльности. Теперь покупатели смогут оплачивать бонусными баллами не до половины стоимости товара, а лишь до 30%.

Кроме этого, накопленные бонусы будут доступны в течение года, раньше баллы сгорали после 180 дней. Кэшбэк увеличится до 10%, но в зависимости от категории: 3% стоимости будут возвращать за покупку цифровой техники, 5% за бытовую технику и 10% за аксессуары/сервисы.

Примеры начисления бонусов:

Обновлённые условия программы лояльности начнут действовать с 24 октября 2023 года.