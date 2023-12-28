Лучше во всем? Xiaomi SU7 сравнили с Porsche Taycan Turbo и Tesla Model S

28 декабря Xiaomi наконец-то официально представила своей первый электромобиль Xiaomi SU7, а также объявила о планах увеличить инвестиции в развитие собственного автомобильного бизнеса, вложив в него не менее $10 млрд в течение ближайших десяти лет.

Цели Xiaomi – амбициозны. Несмотря на то, что Xiaomi SU7 является первым автомобилем компании, она не постеснялась и сравнила некоторые его характеристики с конкурентами Porsche Taycan Turbo и Tesla Model S.

Xiaomi SU7 Porsche Taycan Turbo Tesla Model S

Так, Xiaomi SU7 Max превосходит Taycan Turbo по следующим показателям:

Максимальная скорость – 265 км/ч против 260 км/ч

Разгон от 0 км/ч до 100 км/ч – 2,78 сек против 2,93 сек

Разгон от 0 км/ч до 200 км/ч – 10,67 сек против 11,05 сек

Разгон от 80 км/ч до 120 км/ч – 1,61 сек против 1,95 сек

Разгон от 120 км/ч до 160 км/ч – 2,5 сек против 2,78 сек

Торможение со 100 км/ч до 0 км/ч – 33,3 метра против 34 метров

От 0 до 400 метров – 11,13 сек против 11,25 сек

Стоимость Xiaomi SU7 Max пока неизвестна, однако, компания также выделяет её как преимущество перед Porsche.

Что касается Tesla Model S, то по сравнению с Xiaomi SU7 Max, у электрокара ниже время разгона от 0 км/ч до 100 км/ч (3 сек против 2,78 сек) и максимальная скорость (250 км/ч против 265 км/ч).