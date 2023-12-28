Xiaomi представила свой первый электромобиль Xiaomi SU7 – конкурент Porsche и Tesla

28 декабря Xiaomi провела презентацию, на которой представила свой первый электромобиль – седан Xiaomi SU7. Транспортное средство получило две версии: Xiaomi SU7 и Xiaomi SU7 Max.

К анонсу Xiaomi также подготовила лимитированные версии смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro и часов Xiaomi Watch S3 с eSIM.

Основные характеристики Xiaomi SU7

Привод: задний

Максимальная мощность: 299 л.с. (220 кВт)

Разгон до 100 км/ч: 5,28 с

Максимальная скорость: 210 км/ч

Запас хода: 668 км

Торможение со 100 км/ч до 0 км/ч: 35,5 м

Основные характеристики Xiaomi SU7 Max

Привод: полный

Максимальная мощность: 673 л.с. (495 кВт)

Разгон до 100 км/ч: 2,78 с

Максимальная скорость: 265 км/ч

Запас хода: 800 км

Торможение со 100 км/ч до 0 км/ч: 33,3 м

Двигатель и автономность

Двигатель автомобиля представлен в нескольких конфигурациях: Super Motor V6, Super Motor V6s и Super Motor V8. Их мощность варьируется от 299 до 578 лошадиных сил, а крутящий момент – от 400 до 635 Н•м. Все двигатели работают на напряжении от 400 до 800 Вольт.

Аккумуляторная платформа автомобиля обеспечивает высокую производительность и экономичность. Емкость аккумулятора составляет 106 кВт*ч, что позволяет проехать до 700 километров на одном заряде. При этом 5-минутной зарядки HyperCharge на 800 В хватает на 220 км пробега, а 15-минутной – на 510 км.

Внешний вид и салон

За разработку дизайна отвечал известный автодизайнер Крис Бэнгл. Габариты автомобиля составляют 4997×1963×1440 мм с колесной базой 3000 мм. Покупатель сможет выбрать один из трех цветов кузова: Aqua Blue, Mineral Gray или Verdant Green, каждый из которых был тщательно подобран для достижения минимального коэффициента лобового сопротивления – 0,195.

Для обеспечения безопасности, Xiaomi использовала инновационный подход к созданию кузова, используя сталь и алюминий. Этот сплав отличается высокой прочностью – 2000 МПа, и жесткостью на кручение – 51000 Нм/градус.

SU7 прошел 40 различных краш-тестов, а также оснащен системой активной безопасности. Xiaomi также представила свою систему автономного вождения – Xiaomi Pilot. Она основана на чипсете Nvidia Drive Orin. Система включает в себя лидар, набор из 11 HD-камер и 12 ультразвуковых радаров для обеспечения точного компьютерного зрения. В дополнение к этому, система также оснащена тремя волновыми радарами для улучшения безопасности и точности позиционирования.

Внутри автомобиля внимание привлекает 16,1-дюймовый дисплей высокого разрешения, работающий на чипсете Qualcomm Snapdragon 8295. Операционная система HyperOS обеспечивает быстрый и плавный интерфейс, а приборная панель представлена в виде 7,1-дюймового дисплея.

Пассажиры сзади могут наслаждаться просмотром видео на закрепленных планшетах Xiaomi Pad или Apple iPad, которые крепятся к изголовью передних сидений. В салоне присутствуют физические регуляторы для управления кондиционером, подвеской и другими параметрами. По мнению компании, они намного удобнее, чем сенсорные интерфейсы.

Салон Xiaomi SU7 предлагается в трех цветовых вариантах: Galaxy Grey, Twilight Red и Obsidian Black. Задний багажник вмещает 517 литров, передний – 105 литров. В салоне также имеется динамическое освещение и аудиосистема, поддерживающая Dolby Atmos.

Xiaomi SU7 – конкурент Porsche и Tesla

По словам руководства компании, в планах инвестировать не менее $10 млрд в развитие своего автомобильного бизнеса в течение следующих десяти лет. Цель компании – создать автомобиль мечты, который будет столь же хорош, как Porsche и Tesla. Руководители Xiaomi выбрали электрокар Porsche Taycan Turbo в качестве примера динамики, а Tesla Model S – как образец уровня развития технологий.