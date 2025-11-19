Представлен Porsche Cayenne Electric — самый мощный электромобиль бренда

Porsche представила новый флагманский кроссовер Cayenne Electric, который стал самым мощным серийным автомобилем бренда. Топовая версия Turbo Electric получила четыре электромотора, выдающие суммарную мощность 1139 л.с.

Porsche Cayenne Electric оснащен 14,25-дюймовым изогнутым OLED-экраном Flow Display, который интегрирован в приборную панель электромобиля. Управлять им можно с помощью голосового ИИ-помощника.

Cayenne Electric стал первым серийным автомобилем в мире, поддерживающим беспроводную зарядку мощностью 11 кВт. На месте парковки устанавливается плоская зарядная плита, кроссовер наезжает на нее, автоматически обнаруживает, выравнивается и слегка опускается для оптимальной зарядки.

Предусмотрена и сверхбыстрая проводная зарядка до 400 кВт, позволяющая восполнить энергию с 10% до 80% примерно за 15 минут.

Кроссовер разгонятся до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а запас хода достигает 650 км.

Электрический Cayenne Electric будет продаваться параллельно с обновленной бензиновой версией. Старт продаж ожидается летом 2026 года, стоимость — $111 000 (~8,9 млн рублей).