Porsche представила электрический Macan GTS

Электрический Macan GTS стал самым динамичным в серии: 3,8 секунды до 100 км/ч, пневмоподвеска с занижением и новый трек-режим из Taycan.
Вадим Майков сегодня в 01:00

Porsche расширила линейку электрических кроссоверов, представив Macan GTS — спортивную модификацию с акцентом на динамику и управляемость.

Модель получила два электромотора общей мощностью до 420 кВт (571 л.с.) и крутящий момент 955 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Заявленный запас хода по циклу WLTP — до 586 км.

Аккумулятор ёмкостью 100 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт — от 10 до 80% за 21 минуту.

Ходовая часть и управление

Macan GTS оснащён адаптивной пневмоподвеской с активным управлением жёсткостью (PASM) и заниженным на 10 мм клиренсом. В стандартной комплектации установлены системы Porsche Traction Management (ePTM) и Torque Vectoring Plus, а также электронно управляемый задний дифференциал. За счёт смещения развесовки (48:52 в пользу задней оси) кроссовер демонстрирует более точную реакцию на повороты.

В стандартное оснащение вошёл пакет Sport Chrono, включающий «трек-режим» с усиленным охлаждением батареи и стабилизацией мощности при высоких нагрузках.

Дизайн

Macan GTS получил традиционные тёмные акценты GTS-серии — чёрные вставки, боковые юбки и окрашенные в тёмный тон колёсные арки. Светотехника — Matrix LED с затемнёнными элементами. В стандартной комплектации — колёса 21 дюйм Macan Design, опционально — 22 дюйма RS Spyder Design.

Кузов можно заказать в новых цветах: Carmine Red, Lugano Blue и Crayon.

Интерьер

Салон отделан материалом Race-Tex с элементами из гладкой кожи. Для первой электрической версии GTS доступен интерьерный пакет в цвет кузова — с прострочкой и ремнями в Carmine Red, Slate Grey Neo или Lugano Blue. В стандартное оснащение входит пакет Sport Chrono, цифровая приборная панель и карбоновые вставки.

Технологии

Модель получила последние обновления всей серии Macan Electric: цифровой ключ, систему голосового управления AI Voice Pilot, обновлённые функции парковки, расширенные возможности мультимедиа и поддержку игр в салоне. Максимальная масса буксируемого прицепа увеличена до 2,5 тонн.

Цены

Цены на Porsche Macan GTS в Великобритании начинаются от £89 000 (около 9,42 млн рублей по текущему курсу), что делает его чуть доступнее версии Macan Turbo.

