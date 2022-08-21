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Новости

Раскрыт список устройств, которые Apple представит 7 сентября

Стал известен список устройств, которые Apple представит 7 сентября. Информацией поделился один из крупнейших азиатских дистрибуторов Apple, он опубликовал список устройств, которые планирует закупить. Оказывается, презентация будет полностью нацелена на мобильные устройства бренда.

Так, купертиновцы представят всего семь гаджетов: четыре iPhone и три iPad:

  • iPhone 14;
  • iPhone 14 mini;
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 14 Pro Max;
  • iPad 10.2 (10 поколение);
  • iPad Pro 12.9 (6 поколение);
  • iPad Pro 11 (4 поколение).

Смущает в этом списке только наличие iPhone 14 mini. По слухам, Apple отказалась в этом году от «компактной» линейки. Опубликованные ранее утечки неоднократно утверждали, что в сентябре покажут iPhone 14 и 14 Max, а также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Именно об этих моделях говорили инсайдеры и аналитики. Также в списке отсутствуют новые Apple Watch, которые тоже могли быть представлены на этом мероприятии.

В продажу все сентябрьские новинки должны поступить уже 16 сентября.

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Источник:
91mobiles

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