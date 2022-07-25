Apple Watch Pro получат первый масштабный редизайн

Новые Apple Watch Pro получат совершенно новый дизайн с момента выхода Apple Watch Series 4 и титановый корпус. Однако плоских граней не будет, слухи о которых существуют долгое время. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

По данным Гурмана топовая модель Apple Watch 2022 года будет «немного больше», чем обычные часы компании. Дисплей станет больше на 7%, чем в 45-мм версии Apple Watch Series 7.

Среди других особенностей новой модели станут увеличенное время автономной работы и датчик температуры тела. Других датчиков ждать не стоит — Apple внедрит в часы функцию измерения артериального давления не ранее 2025 года, а мониторинг уровня глюкозы в крови — ближе к концу текущего десятилетия.

Если выход часов произойдёт, то Apple Watch Pro станут одними из самых топовых продуктов компании в 2022 году.

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