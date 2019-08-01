Линейка Galaxy Note20 оказалась не лучше Galaxy S20

Вчера Samsung провела крупную презентацию на которой показала множество флагманских новинок, особенно горячо ожидаемую линейку Galaxy Note20. Но по всей видимости сама Samsung от них не испытывает особого восторга и на это есть несколько причин.

Аппараты оказались далеко не лучше линейки Galaxy S20. Тот же телевик в Galaxy Note20 Ultra, обладает меньшим разрешением, чем во флагманском Galaxy S20 Ultra. Самое интересное, что Note20 за 80 тысяч рублей имеет пластиковый корпус, что непозволительно для флагманской модели за немалую сумму денег.

Кроме того, если верить словам инсайдеров приближенных к окружению компании, то сама Samsung не делала большую ставку на новые модели. Например, для Galaxy Note20 было заказано на 20% меньше компонентов, чем это было сделано для Galaxy Note10. Такой подход связан из-за пандемии и расчёта, что продажи будут слабыми. Грубо говоря, выпущенная линейка Galaxy Note20 просто представлена для очередного обновления ассортимента.