Флагманские смартфоны Galaxy Note20 и планшеты Samsung: стоимость в России

Сегодня Samsung на презентации в онлайн-формате Galaxy Unpacked представила пять флагманских устройств: смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты для Tab S7 и Tab S7+, умные часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2.

Galaxy Note20 и Note20 Ultra

В обновленную линейку вошли две модели: Galaxy Note20 Ultra – работающий на флагманское железе и Galaxy Note20 – модель более простая, но которой хватит для работы и развлечений.

Galaxy Note20 имеет дисплей Infinity-O с диагональю 6,9 дюйма с разрешением 3088×1440 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. За работу отвечает процессор Exynos 990 с модемом 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256- или 512-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Фронтальная камера имеет 10 МП, а основная камера тройная (12+12+64 Мп) и поддерживает 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.

В старшей версии Galaxy Note20 Ultra используется изогнутый экран Infinity-O Display диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и поддержкой HDR10+. В качестве процессора выступает Exynos 990 с модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флер-памяти и аккумулятор 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Фронтальная камера на 10 МП, а основная камера тройная (12+108+12 Мп) с поддержкой 5-кратного оптического и 50-кратного гибридного зума. Камера оснащена автофокусом с лазерным сенсором.

Galaxy Tab S7 и Tab S7+

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ – оснащены 11-дюймовым дисплеем и 12,4-дюйма с частотой обновления до 120 Гц.

Обе модели обладают процессором Snapdragon 865+, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памятью со слотом для карты памяти, модулями LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, четырьмя динамиками от AKG, сканером отпечатков пальцев и стилусом. Ёмкость аккумулятора в Galaxy Tab S7 — 8000 мАч, в Galaxy Tab S7+ — 10090 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 получили датчики для измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и возможностью снятия показаний электрокардиограммы. Функция оповещения о падениях следит за безопасностью пользователя. При травме устройство предложит отправить оповещение четырём указанным контактам.

Galaxy Buds Live

Как и ожидалось, форма наушников напоминает бобы о чём и говорит само название. По заявлению Samsung они повторяют анатомическую форму ушной раковины для комфортной посадки при длительном использовании. Наушники создавались при участии AKG.

Новинка получала 12-миллиметровымй динамикам с дополнительным басовым каналом. Также адаптивную систему из трёх микрофонов и встроенный вибрационный датчик костной проводимости для распознавания и передачи голоса.

Galaxy Z Fold2

Раскладушка с гибким дисплеем Galaxy Z Fold2 получила два дисплея Infinity-O, внешний на 6,2-дюйма, а внутренний на 7,6-дюйма. Смартфон будет доступен в двух цветах: черном и бронзовом.

Все представленные устройства появятся в продаже с 21 августа:

Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, чёрном и белом цветах — 99 990 рублей за версию с 256 ГБ и 119 990 рублей за версию с 512 ГБ

Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом — 79 990 рублей за версию с 256 ГБ

Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цветах — 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей за версию с Wi-Fi

Galaxy Tab S7 в бронзовом, черном и серебряном цветах — 57 990 рублей за версию с Wi-Fi и 64 990 рублей за версию с LTE

Galaxy Watch3 — 34 990 рублей за версию 45 мм в черном и бронзовом цветах и 29 990 рублей за 41 мм в бронзовом и серебряном цветах

Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах — 13 990 рублей