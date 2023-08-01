Lenovo работает над игровой консолью Legion Go для конкуренции с ROG Ally и Steam Deck

Издание Windows Central ссылаясь на собственный источник, заявило, что Lenovo работает над портативной игровой консолью Legion Go, которая позволит запускать ПК-игры.

Прототип Android-консоли Lenovo Legion Play для запуска ПК-игр из облака.

По словам издания, грядущая новинка создаётся для конкуренции с консолями Steam Deck и ASUS ROG Ally, но получит чуть больший дисплей с диагональю 8-дюймов. За вычислительные возможности будет отвечать новейшая однокристальная система AMD Phoenix по типу той, что применяется в ROG Ally, что гарантирует запуск требовательных ПК-игр класса ААА. В качестве операционной системы ожидается Windows 11.

Когда состоится анонс консоли, пока неизвестно.