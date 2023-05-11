Asus представила портативную консоль ROG Ally на чипах AMD Ryzen Z1

Asus представила портативную игровую консоль ROG Ally на базе новых мобильных процессоров Ryzen Z1 и Z1 Extreme (Zen 4). Устройство получило 7-дюймовый сенсорный экран IPS с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Вес консоли составляет 608 г, а для охлаждения компонентов используется система ROG Zero Gravity, в которой присутствуют два кулера и радиатор с тепловыми трубками.

Чип Ryzen Z1 Extreme получил 8-ядер, 16 потоков, встроенную графику на архитектуре RDNA 3 с 12 вычислительными блоками и производительностью 8,6 терафлопс. Ryzen Z1 предлагает 6 ядер, 12 потоков и графику с четырьмя блоками, которая обеспечивает производительность в 2,8 терафлопс.

Консоль оснащена оперативной памятью стандарта LPDDR5 на 16 ГБ и накопителем PCIe Gen4 на 512 ГБ, который при желании можно заменить на другой. Также есть слот для карт памяти microSD. ОС – Windows 11 с фирменным софтом Asus. Звук выводится на два стереодинамика с Dolby Atmos.

ROG Ally поддерживает AMD FreeSync Premium и имеет время отклика экрана в 7 мс. Если мощности встроенной графики недостаточно, можно подключить внешнюю видеокарту Asus ROG XG Mobile и играть в стационарном режиме.

Новинка поступит в продажу в Европе по цене 799 евро за версию с Ryzen Z1 Extreme. В комплекте с устройством будет поставляться подписка Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. Версия на базе Ryzen Z1 выйдет позже в этом году. Обозреватели замечают, что устройство может быстро разрядиться, поэтому батарея на 40 Втч обеспечивает около 8 часов автономной работы, но всё зависит от конкретной игры.