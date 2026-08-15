Lenovo прокачала свой компактный игровой планшет: OLED, 165 Гц и два USB-C

Lenovo раскрыла новые подробности игрового планшета Legion Y700 Infinite, официальная презентация которого состоится 25 августа в Китае.

Планшет получит компактный 8,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Для линейки Y700 это заметное изменение, поскольку актуальная модель использует LCD-панель.

За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, разогнанная версия флагманского процессора Qualcomm. По данным Lenovo, планшет набирает более 4,5 млн баллов в AnTuTu.

Еще одной особенностью станут сразу два разъема USB-C. Благодаря этому планшет можно одновременно заряжать и подключать к нему проводную периферию. Также заявлены два динамика и поддержка 5G.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 7470 мА·ч с зарядкой мощностью 68 Вт и режимом обходной зарядки Bypass Charging. Производитель заявляет до 20,6 часа воспроизведения онлайн-видео.

Lenovo Legion Y700 Infinite представят 25 августа. Цена пока не объявлена, как и планы по выпуску планшета за пределами Китая.