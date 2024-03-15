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Lenovo Legion Y700 (2024) покажут этой весной

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:10

Только недавно обладатели Legion Y700 (2023) получили глобальное обновление прошивки. Теперь стало известно, что компания Lenovo готовится к выпуску третьей версии компактного планшета. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station.

Lenovo Legion Y700 (2024) покажут этой весной
Legion Y700 (2023)

Предварительно известно, что Legion Y700 (2024) будет выпускаться в компактном корпусе с минимальными изменениями в дизайне по сравнению с предыдущим поколением. Однако его внутреннее содержание существенно изменится в лучшую сторону: процессор Snapdragon 8 серии, увеличение объема оперативной памяти и улучшение разрешения экрана.

Официальный анонс ожидается в конце марта или начале апреля.

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Источник:
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