Lenovo Legion Y700 (2024) покажут этой весной

Только недавно обладатели Legion Y700 (2023) получили глобальное обновление прошивки. Теперь стало известно, что компания Lenovo готовится к выпуску третьей версии компактного планшета. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station.

Legion Y700 (2023)

Предварительно известно, что Legion Y700 (2024) будет выпускаться в компактном корпусе с минимальными изменениями в дизайне по сравнению с предыдущим поколением. Однако его внутреннее содержание существенно изменится в лучшую сторону: процессор Snapdragon 8 серии, увеличение объема оперативной памяти и улучшение разрешения экрана.

Официальный анонс ожидается в конце марта или начале апреля.