Microsoft представила планшет Surface Pro 12 на чипе Snapdragon X2 Plus
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Microsoft представила планшет Surface Pro 12 на чипе Snapdragon X2 Plus

Производительность устройства существенно возросла в сравнении с предшественником.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:03
Microsoft представила планшет Surface Pro 12 (2nd Edition) на чипе Snapdragon X2 Plus

Сегодня состоялась презентация 12-дюймового планшета Surface Pro 12 (2nd Edition), который работает на новейшем чипе Snapdragon X2 Plus от компании Qualcomm.

По словам Microsoft, новинка в сравнении со своим предшественником получила прирост производительности в приложениях Office до 17 %, графическая производительность увеличилась до 60 %, а мощность нейронного движка (NPU) возросла до 95 %.

Microsoft представила планшет Surface Pro 12 (2nd Edition) на чипе Snapdragon X2 Plus

Планшет Surface Pro 12 получил 12-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense с разрешением 2196 × 1464 пикселей и частотой обновления до 90 Гц. Соотношение сторон составляет 3:2, заявлена контрастность 1400:1 и яркость до 500 кд/м2.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon X2 Plus со встроенным NPU Hexagon производительностью до 80 TOPS. Новинка поставляется с 16 или 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также 256 или 512 ГБ постоянной памяти типа UFS.

Планшет получил встроенную подставку и док-станцию для зарядки стилуса, а также два порта USB 3.2 Type-C с поддержкой передачи данных, зарядки мощностью до 60 Вт и DisplayPort 1.4.

За фото и видео отвечают фронтальная FHD-камера с Windows Studio Effects и авторизацией Windows Hello, а также основная на 10-мегапикселей Ultra HD. Устройство оснащено двумя стереодинамиками по 2 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 с поддержкой Bluetooth LE Audio.

По словам компании, автономность планшета в режиме воспроизведения видео составляет до 15,5 часа, а в режиме веб-сёрфинга — до 13 часов. Размеры устройства: 274 × 190 × 7,8 мм при массе 690 граммов. Корпус устройства выполнен из анодированного алюминия.

В США планшет Microsoft Surface Pro 12 (2nd Edition) поступит в продажу 13 октября по цене от $1149,99 (97 778 ₽).

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