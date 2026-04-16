В России открыли предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

Редакция The GEEK сегодня в 15:00
В России стартовал предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и HUAWEI nova 15 Pro. Оба устройства делают ставку на портретную съемку, ИИ-функции и долгую работу без подзарядки.

HUAWEI nova 15 Pro

Характеристики HUAWEI nova 15 и HUAWEI nova 15 Pro

HUAWEI nova 15HUAWEI nova 15 Pro
Габариты и вес75.5×161.87×7.2 мм, вес — 196 г78×163×6.9 мм, вес — 202 г
Экран6,7 дюйма, OLED LTPS, 2412×1084 пикселей, 120 Гц, тач 300 Гц, 1,07 млрд цветов6,84 дюйма, OLED LTPO, 2856×1320 пикселей, 1-120 Гц, тач 300 Гц, до 4000 нит, 1,07 млрд цветов
ПроцессорKirin 8020Kirin 9010S
ОЗУ12 ГБ
ПЗУ256/512 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп, RYYB, f/1.9, PDAF;
телефото — 12 Мп, RYYB, f/2.4, 3-кратный оптический зум;
сенсор Red Maple — 1.5 Мп;
фронтальная — 50 Мп, f/2.4, автофокус		Основная — 50 Мп, RYYB, f/1.8 автофокус, OIS;
широкоугольная — 13 Мп, RYYB, f/2.2;
телефото — 12 Мп, RYYB, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS;
сенсор Red Maple — 1.5 Мп;
фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус
Аккумулятор6000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт6500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
БезопасностьБоковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP65
ОСEMUI 15.0
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, ИК-порт, NFC, две nanoSIM, USB-C 2.0

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съемки. В «прошке» основная и фронтальная камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах. Он позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

HUAWEI nova 15

HUAWEI nova 15 Pro выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, а nova 15 — из композитного материала. Обе модели защищены стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат SGS. Pro-версия дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам.

Цены и доступность в России

Расцветки HUAWEI nova 15 pro
Расцветки HUAWEI nova 15

Цены с учетом скидок следующие:

  • HUAWEI nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 рублей.
  • HUAWEI nova 15 Pro (512 ГБ) — 46 990 рублей.
  • HUAWEI nova 15 (256 ГБ) — 33 990 рублей.
  • HUAWEI nova 15 (512 ГБ) — 38 990 рублей.

