В России открыли предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

В России стартовал предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и HUAWEI nova 15 Pro. Оба устройства делают ставку на портретную съемку, ИИ-функции и долгую работу без подзарядки.
Характеристики HUAWEI nova 15 и HUAWEI nova 15 Pro
|HUAWEI nova 15
|HUAWEI nova 15 Pro
|Габариты и вес
|75.5×161.87×7.2 мм, вес — 196 г
|78×163×6.9 мм, вес — 202 г
|Экран
|6,7 дюйма, OLED LTPS, 2412×1084 пикселей, 120 Гц, тач 300 Гц, 1,07 млрд цветов
|6,84 дюйма, OLED LTPO, 2856×1320 пикселей, 1-120 Гц, тач 300 Гц, до 4000 нит, 1,07 млрд цветов
|Процессор
|Kirin 8020
|Kirin 9010S
|ОЗУ
|12 ГБ
|ПЗУ
|256/512 ГБ
|Камеры
|Основная — 50 Мп, RYYB, f/1.9, PDAF;
телефото — 12 Мп, RYYB, f/2.4, 3-кратный оптический зум;
сенсор Red Maple — 1.5 Мп;
фронтальная — 50 Мп, f/2.4, автофокус
|Основная — 50 Мп, RYYB, f/1.8 автофокус, OIS;
широкоугольная — 13 Мп, RYYB, f/2.2;
телефото — 12 Мп, RYYB, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS;
сенсор Red Maple — 1.5 Мп;
фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус
|Аккумулятор
|6000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
|6500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
|Безопасность
|Боковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP65
|ОС
|EMUI 15.0
|Связь и интерфейсы
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, ИК-порт, NFC, две nanoSIM, USB-C 2.0
Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съемки. В «прошке» основная и фронтальная камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах. Он позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.
HUAWEI nova 15 Pro выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, а nova 15 — из композитного материала. Обе модели защищены стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат SGS. Pro-версия дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам.
Цены и доступность в России
Цены с учетом скидок следующие:
- HUAWEI nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 рублей.
- HUAWEI nova 15 Pro (512 ГБ) — 46 990 рублей.
- HUAWEI nova 15 (256 ГБ) — 33 990 рублей.
- HUAWEI nova 15 (512 ГБ) — 38 990 рублей.