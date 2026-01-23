Crocs выпустит обувь в виде огромных деталей LEGO | The GEEK
close
Новости

Crocs выпустит обувь в виде огромных деталей LEGO

Официальный анонс необычной коллекции состоится 16 февраля.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:47

Бренд Crocs представил грядущую новинку — обувь, вдохновлённую деталями конструктора LEGO.

Главная особенность — дизайн в виде огромных деталей LEGO. Помимо самих «кроксов», покупатели получат небольшую фигурку человечка LEGO, которая войдёт в комплект.

Производитель планирует выпустить модель как минимум в двух цветах: красном и жёлтом.

Однако за эксклюзивность придётся заплатить: цена пары составит $150 (~11 400 рублей). Для сравнения, обычные модели Crocs стоят заметно дешевле. Официальный анонс состоится 16 февраля.

id·218175·20260123_1948
LEGO представила коллекционный набор по «Гарри Поттеру» в честь 25-летия франшизы
Новый набор LEGO воссоздал финальную битву из The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Converse представила праздничную коллекцию кед ко Дню святого Валентина
LEGO начинает новую эпоху: показаны «умные» кубики с чипом внутри
LEGO выпустит набор со шлемом Саурона из «Властелина колец»
В старой банке Nesquik нашли коллекционную фигурку LEGO за сотни долларов
Stone Island выпустил куртку с полупрозрачным верхом, который меняет оттенок в зависимости от света
LEGO анонсировала первый набор по Star Trek
Новый набор LEGO воссоздал финальную битву в «Человеке-пауке 3» с Тоби Магуайром

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры