Crocs выпустит обувь в виде огромных деталей LEGO

Бренд Crocs представил грядущую новинку — обувь, вдохновлённую деталями конструктора LEGO.

Главная особенность — дизайн в виде огромных деталей LEGO. Помимо самих «кроксов», покупатели получат небольшую фигурку человечка LEGO, которая войдёт в комплект.

Производитель планирует выпустить модель как минимум в двух цветах: красном и жёлтом.

Однако за эксклюзивность придётся заплатить: цена пары составит $150 (~11 400 рублей). Для сравнения, обычные модели Crocs стоят заметно дешевле. Официальный анонс состоится 16 февраля.