Коронавирус повлиял на поставки смартфонов из Китая в Россию

К сожалению, коронавирус, распространенный в Китае отложил отпечаток на всю индустрию мобильных устройств. И касается это поставок устройств на мировой рынок и в Россию. Но связано это не с тем, что многие опасаются заразится через товары из Китая, а из-за продленных на две недели праздничных кануикул. Это действие предприняли все производители мобильных устройств, расположенные в Китае, в том числе и Apple.

У всех возникает вопрос, к чему это может привести? И как ни странно, здесь две составляющие: положительная и отрицательная. Начнем, естественно, с отрицательной. Касается она возможного роста стоимости гаджетов из-за предполагаемого дефицита. Ожидается, что при задержке поставок в две недели, стоимость может повысится на 10-15%, что не так уж и страшно. Но если каникулы продлят, а поставки еще отложат, возможен еще больший рост.

Положительная составляющая касается товаров, которые залежались на складах ритейлеров и продавцов. Ведь мы знаем, что на складах есть достаточное количество товара, которые магазин не успевает продавать. Вот именно на такие товары можно рассчитывать. Это в полной мере очистит склады от залежавшейся продукции.

Все понимают, что данная страшная ситуация с коронавирусом может привести к отсрочке поставок. А поэтому вырабатывают другие пути обхода эпидемии. Так, уже есть варианты поставок продукции из других провинций Китая и даже со стран Азии. Такие поставки хоть и будут невелики по масштабности, но все-таки умерят дефицит мобильных устройств.