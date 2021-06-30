На «Яндекс.Маркете» появились ПЦР-тесты

На «Яндекс.Маркете» стартовали продажи для самостоятельного тестирования на коронавирус. Как сообщается, новинка стоит 2990 рублей, при этом после заказа курьер доставит посылку до двери в течение 1-2 часов или же на следующий день после заказа.

После этого нужно зарегистрироваться в Telegram-боте Genotek, где указать данные паспорта пациента и номер пробирки. После этого курьер заберёт её и передаст в лабораторию.

После этого в течение 24 часов данные появятся на «Госуслугах», mos.ru и emias.info, а также в самом боте. Помимо этого, система сгенерирует QR-код, позволяющий сходить в ресторан.

Напомним, что ранее в Москве появились поддельные QR-коды и даже поддельный сайт «Госуслуг».

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